В Сургуте сгорел ресторан «Кристалл», эвакуированы 60 человек

В Сургуте в 21.30 вечера загорелся ресторан «Crystal palace», расположенный по улице Рационализаторов, 11. Спасатели эвакуировали из здания 60 человек, огонь ликвидируют силами 36 пожарных с применением 13 единиц техники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МЧС Югры.

Официальных данных о пострадавших и причинах возгорания на данный момент нет.

По неподтвержденной информации очевидцев из сообщества «К-Информ», есть 18-летний пострадавший, тяжесть его травм пока неизвестна.

«В заведении проходила свадьба. В это время там находилось около 150 человек. Задымление началось на кухне. Предположительно, загорелся дымоход. Огонь быстро распространился по всей крыше. Сообщается о частичном обрушении кровли», - сообщает «К-Информ».