​В Сургуте водитель пытался избежать ДТП и сбил ребенка

Накануне в Сургуте на перекрестке улиц Мелик-Карамова и Геологическая произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
Со слов очевидцев, водитель автомобиля «Тойота» попытался избежать столкновения с автомобилем «Фольксваген», который нарушил правила дорожного движения. Однако из-за резкого поворота маша влетела в забор, а после в девятилетнего ребенка, который собирался переходить дорогу.
Мальчика госпитализировали в травматологическую больницу.
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