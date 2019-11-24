​Сургут на 32 позиции в рейтинге лучших городов для занятий спортом

Сургут занял 32 позицию в рейтинге городов с наиболее развитой инфраструктурой для занятий спортом. К такому выводу пришли специалисты портала Domofond.
Эксперты создали список из 200 городов, где просили жителей оценить от 1 до 10 насколько хорошо развитая инфраструктура их города для занятий спортом. В исследовании приняли участие более 90 тысяч человек.
Средняя оценка по стране составила 5,8 балла. Сургут набрал 6,6 балла (32 место).
В числе лучших городов оказались Кудрово (Ленинградская область) – 8,2 балла, Долгопрудный (Подмосковье) – 7,5 балла и Геленджик (Краснодарский край) – 7,4 балла.
В числе худших Киселевск (Кемеровская область) — 3,2 балла, Шахты (Ростовская область) – 3,5 балла и Кинешмы (Ивановская область) – 3,8 балла.
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