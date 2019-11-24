​Транспортные полицейские Сургута высадил семерых пассажиров из поездов за курение, мат и алкоголь

Транспортные полицейские Сургута привлекли к административной ответственности четверых пассажиров поезда «Новый Уренгой – Уфа» и еще троих, следовавших в поездах дальнего следования «Омск – Нижневартовск», «Оренбург – Новый Уренгой» и «Новый Уренгой – Москва».

В пресс-службе УТ МВД России по УрФО отметили, что всем пассажирам отказали в дальнейшем следовании и выписали административные штрафы.

В частности, причиной штрафов стали распитие алкогольных напитков, курение в тамбуре, ругань матом на пассажиров и проводников.

Таким образом пассажирам были выписаны штрафы за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах и за мелкое хулиганство.