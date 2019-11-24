​В Сургут произошел пожар в жилом доме на ул. Школьная

Накануне в Сургуте произошел пожар в жилом доме на улице Школьная. На выезд было отправлено четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Югры.

В 16:31 спасателям удалось локализовать пожар, а еще через две минуты ликвидировать открытое горение.

От огня был спасен один человек, в происшествии никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что причина возгорания устанавливается органами дознания.

Напомним, что также накануне в Сургуте сгорела деревянная двухэтажка.