​В Сургут произошел пожар в жилом доме на ул. Школьная

Накануне в Сургуте произошел пожар в жилом доме на улице Школьная. На выезд было отправлено четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Югры.
В 16:31 спасателям удалось локализовать пожар, а еще через две минуты ликвидировать открытое горение.
От огня был спасен один человек, в происшествии никто не пострадал.
В ведомстве отметили, что причина возгорания устанавливается органами дознания.
Напомним, что также накануне в Сургуте сгорела деревянная двухэтажка.
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