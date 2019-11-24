​Глава Сургута рассказал о проделанной работе в сфере строительства дорог и планах на будущее

В 2019 году в Сургуте было отремонтировано 14 автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, началось строительство двух новых автодорог. Об этом рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.

Он также поделился планами на следующий год:

В 2020 продолжится строительство дороги на улице Маяковского (участок от 30 лет Победы до улицы Университетской);

В 2021 году будет сдана объездная дорога со съездом на ул. Геологическая;

Еще две новых дороги появится в западном районе. Сроки реализации не уточняются.

«Строительство новых дорог не отвлечёт от ремонта существующих: Билецкого, Лермонтова, 30 лет Победы, Маяковского. Будем работать по всем фронтам и делать Сургут лучше», – отметил мэр Сургута.