​Глава Сургута рассказал о проделанной работе в сфере строительства дорог и планах на будущее

В 2019 году в Сургуте было отремонтировано 14 автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, началось строительство двух новых автодорог. Об этом рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.
Он также поделился планами на следующий год:
- В 2020 продолжится строительство дороги на улице Маяковского (участок от 30 лет Победы до улицы Университетской);
- В 2021 году будет сдана объездная дорога со съездом на ул. Геологическая;
- Еще две новых дороги появится в западном районе. Сроки реализации не уточняются.
«Строительство новых дорог не отвлечёт от ремонта существующих: Билецкого, Лермонтова, 30 лет Победы, Маяковского. Будем работать по всем фронтам и делать Сургут лучше», – отметил мэр Сургута.
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