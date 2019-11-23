В Сургуте мужчина выпал из окна седьмого этажа в сугроб

В Сургуте этой ночью из окна дома №26А по проспекту Мира выпал мужчина, сообщает паблик "К-Информ".

Мужчина выжил лишь благодаря тому, что упал в сугроб и на покрышки, лежащие на земле.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что упал сургутянин с седьмого этажа из-за того, что был пьян. Некторое время до падения он ходил по подъезду в невменяемом состоянии. Одна из жительниц города, которая заявила, что она соседка пострадавшего, пояснила, что это не первое падение мужчины - он уже не раз путал окно с дверью.

Мужчину доставили в травматологию с жалобами на боль в спине.

Фото: m.progorodsamara.ru