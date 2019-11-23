На трассе Сургут-Нефтеюганск произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня 23 ноября в районе 14 часов на 58 км дороги Нефтеюганск- Сургут произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГИБДД по Сургутскому району, водитель Митсубисси Лансер 1994 года рождения ехал со стороны Сургута в Нефтеюганск. По предварительной информации, не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Фольцваген Тигуан под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель Митсубисси Лансер от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства происшествия.