На трассе Сургут-Когалым легковушка протаранила "Кировец"

Накануне утром на 58 километре дороги Сургут-Когалым в Сургутском районе произошла авария - легковушка протаранила "Кировец".
Как сообщает ГИБДД по Сургутскому району, водитель 1998 г.р., управляя Тойотой Королла ехал со стороны поселка Федоровский в сторону Сургута.
Начал обгон, но увидел на встречке машину. Тогда водитель выкрутил руль вправо и столкнулся с едущим впереди "Кировцем" под управлением водителя 1958 г.р.
В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения разной степени
тяжести.
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