В Сургуте сгорела деревянная двухэтажка

В Сургуте сегодня утром сгорел дом на Сосновой, 45/1. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в районе 11 часов.
Деревянная двухэтажка оказалась нежилой, никто не пострадал. Как сообщают очевидцы в соцсетях, это не первый пожар в этом доме, ранее там сгорел один из подъездов.
Также сургутяне отмечают, что пожарным стоило дать огню уничтожить здание, чтобы город сэкономил на его сносе. В тушении пожара приняло участие 25 человек личного состава и семь единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
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