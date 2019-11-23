В Сургуте сгорела деревянная двухэтажка

В Сургуте сегодня утром сгорел дом на Сосновой, 45/1. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в районе 11 часов.

Деревянная двухэтажка оказалась нежилой, никто не пострадал. Как сообщают очевидцы в соцсетях, это не первый пожар в этом доме, ранее там сгорел один из подъездов.

Также сургутяне отмечают, что пожарным стоило дать огню уничтожить здание, чтобы город сэкономил на его сносе. В тушении пожара приняло участие 25 человек личного состава и семь единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.