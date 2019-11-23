​В Сургуте разыскивают воров, обокравших семь квартир // ОРИЕНТИРОВКА

В Сургуте полицеские разысуивают воров, которые с середины ноября совершили семь квартирных краж.

Преступники проникают в квартиры сургутян, подбирая ключи, и крадут деньги и золото.

Известно, что злоумышленники передвигаются пешком. Приметы подозреваемых:

Первый мужчина: возраст около 40 лет, рост 180-184 см, телосложение среднее, лицо круглое,глаза темные. Был одет в куртку длиной до середины бедра с глубоким капюшоном, брюки, обувь типа полуботинки, одежда темного цвета без особых примет.

Второй мужчина был одет в куртку длиной до середины бедра с глубоким капюшоном,на голове кепка с длинным козырьком зимнего варианта, брюки, обувь типа полуботинки, одежда темного цвета без особых примет.

Полицейские просят горожан, которым известно местонахождение подозреваемых, незамедлительно сообщить в полицию. Телефоны дежурной части: 02, 102 или 89224223398

Фото: gtrk-saratov.ru