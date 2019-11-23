Заключенный из Сургутской колонии представит Югру в российском конкурсе православной живописи

Заключенный из сургутской колонии №11 Анатолий Григорьев представит Югру в российском конкурсе православной живописи «Канон». Его работа — картина «Святой князь Александр Невский» стала лучшей на региональном этапе отбора.
Победителей конкурса — авторов лучших работ в номинациях, наградят почетными грамотами Ханты-Мансийской и Сургутской епархии Русской Православной Церкви. Итоги главного конкурса будут подведены на Рождественских чтениях.
Как отмечает пресс-служба УФСИН по Югре, свои художественные работы осужденные выполняли в трех видах изобразительной техники: масло, акварель, графика. Ограничений и рекомендаций в выборе размера не было.
Американская певица Трэйси Хэмлин посетит Сургут в рамках своего тура // ONLINE 26 ноября в 16:00