​В Югре ищут пропавшего жителя Сургутского района // ОРИЕНТИРОВКА

В Югре разыскивается без вести пропавший житель Сургутского района Малахов Александр Александрович, 10.05.1988 г.р.
Мужчина — уроженец пос. Кербулак, Талгарского района, Алма-Атинской области. Живет в поселке Федоровский по улице Ленина, 16.
Югорчанин уже некоторое время не сообщает о своем местонахождении.
Полицейские просят, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Александра Малахова, сообщить ее в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району. Телефон +7346274-60-02.
Фото: пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.
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