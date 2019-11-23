​Сургутяне 28 ноября за 20 минут смогут узнать, больны ли они ВИЧ, и определить уровень стресса

В Сургуте 28 ноября в ТЦ «Богатырь» с 11 до 14 часов пройдет акция «Здоровый я – здоровая Югра», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД.

В ее рамках горожане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ по околодесневой жидкости. Результат станет известен уже через 15-20 минут после взятия анализа.

Также участникам акции предложат измерить давление и пульс, вес, рост, рассчитать индекс массы тела, проконсультироваться с врачами, сдать экспресс-тест на глюкозу, провести диагностику состояния сердечно-сосудистой системы и определить уровень стресса.

Во время мероприятия будет проводиться беспроигрышная лотерея, где каждый участник получит памятный сувенир.

Фото: altaicholmon.ru