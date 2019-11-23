Строительство центра для бездомных животных в Сургуте — лидер голосования по проекту «Бюджет online»

В Сургуте почти определились общественные инициативы — лидеры голосования по проекту «Бюджет online». До конца голосования осталось три дня.

На момент подготовки публикации тройка лидеров выглядит так: первое место с 28,66 процентами голосов — строительство центра для бездомных животных от ОД «Дай лапу».

На втором — система «Безопасный двор» (28,14 процентов). Правда не понятно, в каких именно местах планируется установка видеокамер.

На третьем — благоустройство футбольного поля возле бассейна на Университетской улице (27,2 процента).

Отдать свой голос можно за три понравившиеся общественные инициативы на портале «Бюджет Сургута online». Проекты победители будут реализованы в следующем году.

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