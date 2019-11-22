​Жительница Сургута заявила, что ее дочь выгнали из автобуса за неоплату проезда

В соцсетях сургутяне обсуждают ситуацию, которая произошла сегодня, 22 ноября, утром. В городской паблик обратилась жительница и заявила, что ее дочь, якобы, выгнали из автобуса за то, что ребенок не оплатил проезд. «Дочь ехала с Бахилова на 19 автобусе, из-за того, что терминал выдал отказ по оплате за проезд картой, выгнали девочку с автобуса», — пишет женщина в соцсетях.





Автобусный маршрут № 19, принадлежит компании «Спопат». Представители перевозчика в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС пояснили, что такая ситуация исключена. «Наши кондукторы не выгоняют детей, когда они не могут оплатить проезд, а терминалы работают исправно, — пояснили сотрудники «Спопат». — Около 12.00 по улице Бахилова проезжало четыре автобуса данного маршрута. В одной из машин, по словам кондуктора, ребенок действительно пытался оплатить проезд картой, однако ее платежное средство занесено в стоп-лист («черный список», куда вносят банковские карты, которыми пытались оплатить проезд в автобусе, при недостаточном количестве средств — прим. авт.). Кондуктор сказала, что девочку из общественного транспорта никто не выгонял — она проехала еще три-четыре остановки, а после вышла там, где ей требовалось. Все , что сделала кондуктор — написала записку родителям о случившейся ситуации».

Также специалисты «Спопат» обратили внимание на то, что в последнее время участились случаи, когда подростки намеренно не оплачивают проезд, желая сэкономить. По данным специалистов, некоторые дети пользуются правилом о том, что несовершеннолетних запрещают выгонять из автобуса.