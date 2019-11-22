​В Сургуте росгвардейцы задержали наркомана на охраняемом объекте

Сотрудники Росгвардии задержали в Сургуте подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Известно, что 20 ноября специалистам централизованной охраны Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны с одного из охраняемых объектов по Тюменскому тракту поступил сигнал «тревога». Ближайший экипаж группы задержания прибыл на место происшествия и обнаружил мужчину с признаками наркотического опьянения.

В результате правоохранители вызвали следственно-оперативная группу, которая нашла у подозреваемого сверток с веществом растительного происхождения, весом, предположительно выше 25 грамм.

Подозреваемого задержали и доставили в городской отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса России. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.