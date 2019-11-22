Власти Сургута приватизируют центральный рынок, чтобы сдать его в аренду

Администрация Сургута планирует преобразовать муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Городской рынок» в общество с ограниченной ответственностью (ООО), чтобы затем передать помещения в долгосрочную аренду. Об этом стало известно 21 ноября на комитете городской думы по бюджету и финансам.

Решение о сдаче рынка в аренду связано с убыточностью предприятия. Как сообщал СИА-ПРЕСС ранее, в июне этого года в администрацию Сургута обратился предприниматель Андрей Парахневич, владелец компании «Фудмастер», которую горожане знают по ресторанам «Перчини».

После этого при думе Сургута была организована рабочая группа, которая оценила риски. Вскоре она выяснила, что у городских властей два варианта передачи рынка потенциальному инвестору: либо как МУП, либо в качестве ООО.

Как рассказал СИА-ПРЕСС заместитель председателя думы Артем Кириленко, сейчас в Государственной Думе находится проект закона, в случае принятия которого, необходимо будет преобразовать МУПы в ООО илиакционерные общества после 2023 года. Зная это, рабочая группа решила, что лучше сразу приватизировать центральный рынок, чтобы исключить риски:

«Если бы мы передали рынок в аренду в виде МУПа, то у инвестора возник бы риск, что договор может быть расторгнуть. Помимо этого, реорганизация нужна для выделения неработающей гостиницы «Кедр». Рабочая группа предложила главе города приватизацию как самый целесообразный вариант, и глава согласился с этим».

Зампред думы подчеркивает, что договор аренды не подразумевает де-факто смену собственника – город по-прежнему будет владельцем собственности. Также Артем Кириленко отметил, что все эти мероприятия не нацелены на передачу рынка какому-то конкретному инвестору:

«Если имущество будет сдаваться в аренду, то сначала будет проведен конкурс или аукцион. Туда заявится любой желающий. Поэтому нельзя говорить о том, что место готовится под какого-то определенного инвестора. Это было бы ограничением конкуренции».

Чтобы городу была выгодна долгосрочная аренда, будущему арендатору нужно будет выполнить два условия. Во-первых, размер арендной платы должен обеспечить уровень доходности предприятия не ниже, чем был бы у рынка, если бы он остался МУПом. Во-вторых, провести дорогостоящий капремонт за свой счет — сейчас для этого требуются десятки миллионов рублей, и у «Городского рынка» нет таких средств.

Власти Сургута планируют, что в июне 2020 года депутаты окончательно одобрят приватизацию рынка, и уже в июле город приступит к поиску арендатора на долгосрочной основе.