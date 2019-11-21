​В Сургуте началась подготовка к новому году

В Сургуте стартовала подготовка города к празднованию нового года. Специалисты уже устанавливают елку на площади перед администрацией города.

«Традиционно первую ёлочку устанавливаем напротив Администрации. А вы уже чувствуете приближение праздника?» – рассказал глава города Вадим Шувалов и задал вопрос горожанам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам советника главы города Александра Оверчука, в Сургуте будет установлено восемь елок и подготовлен каток.

Напомним, что также в Сургуте будут созданы ледовые городки в виде континентов.