Власти Сургута ищут деньги на ремонт дворов в 2020 году

В Сургуте за 2019 год городские власти привели в порядок семь придомовых территорий за 34 миллиона рублей. В следующем году администрация запланировала починить только четыре двора, так как правительство Югры отказалось выделять Сургуту деньги на эти цели. Об этом стало известно на комитете думы Сургута по городскому хозяйству.

В этом году из 34 миллионов рублей 21 миллион поступил из округа. Формируя бюджет на 2020 год, власти ХМАО отказалось выделять Сургуту средства на ремонт придомовых территорий, мотивируя это тем, что содержание дворов – обязанность и функция городских властей. Округ выделил деньги лишь на благоустройство общественных пространств.

Депутаты выразили обеспокоенность этой новостью.

«В этом году семь, в следующем – четыре. Тогда какая динамика получится? Один двор в 2021?» – сказал председатель комитета думы по городскому хозяйству Виктор Пономарев. Он поинтересовался, можно ли как-либо подвести дворы к окружной программе благоустройства, чтобы все-таки получить финансирование.

Чиновники ответили, что уже попытались сделать это, но не вышло – окружные власти оказались непреклонны.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова предположила, что раз городу придется надеяться на себя в этом вопросе, то профицит и резервы бюджета придется выделять на ремонт дворов: «Безусловно, какие-то резервы будут в бюджете. Понятно, это не сотни миллионов, на них много не починишь, ведь у нас в приоритетах, помимо дворов, еще остановки, где люди мерзнут, подвоз детей, безопасные подходы к школам, переселение из аварийного жилья и так далее. Но какие-то средства все-таки будут».

В следующем году городские власти планируют привести в порядок дворы по улице 50 лет ВЛКСМ и по проспектам Набережный, Пролетарский. Как сообщили муниципальные служащие, они продолжат искать деньги по федеральным и окружным программам, чтобы расширить список территорий, которые они смогут отремонтировать в 2020 году. А пока Сургут лишь увеличил запланированные траты на ремонт дворов на 8 миллионов рублей по сравнению с 2019 годом.