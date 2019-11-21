В Сургутском районе ищут человека, пропавшего два месяца назад

Сегодня, 21 ноября, спасатели Сургутского района получили сообщение о мужчине, который пропал в лесах еще в сентябре. Его родственники обратились за помощью только сейчас, так как планировалось, что он сообщит о себе только когда вернется домой.

Как сообщает учреждение «Центроспас-Югория», мужчина ехал в сторону родовых угодий коренных народов Севера. Предположительно, он пропал в районе северо-кочевского месторождения. Спасатели приступили к поисковым работам.

Помимо этого, в Югре продолжаются поиски еще двух человек. Спасатели ищут мужчину, который пропал в Советском районе, и женщину, исчезнувшую под Нефтеюганском.