​В психоневрологической больнице Сургута огромные очереди из-за подорожания справки на водительские права

В психоневрологической больнице Сургута в течение двух дней огромные очереди — водители пытаются успеть взять справку для получения или замены прав до ее подорожания в девять раз. С 22 ноября в связи с постановлением Минздрава цена на прохождение комиссии вырастет с 556 до 5196 рублей. В обследование врачей федеральные эксперты добавили два анализа: тест на наркотики (определяется по крови) и тест на CDT (анализ на алкоголь в крови), которые ранее не входили в медкомиссию.

Кстати, кроме справки из ПНД для получения водительских прав необходимо получить справку о состоянии здоровья в любой клинике. В среднем ее стоимость составляет 1 000 рублей. Таким образом, общая сумма за обследования для получения или замены водительского удостоверения в Сургуте вырастет примерно до 6 200 рублей.