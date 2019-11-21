В Сургуте пьяный водитель иномарки собрал в «паровозик» четыре машины

Накануне в Сургуте на улице Профсоюзов пьяный водитель «Форда» устроил аварию с участием четырех машин.

«Водитель 1986 года рождения управляя автомобилем «Форд Фокус» допустил наезд на впередистоящий автомобиль. От удара, по цепной реакции было повреждено еще три транспортных средства. В результате аварии никто из участников ДТП не пострадал», — рассказали СИА-ПРЕСС в ГИБДД Сургута.

В ведомстве также отметили, что проведенное на месте происшествия медосвидетельствование показало, что водитель «Форда» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что за минувшие сутки на территории Югры произошло четыре аварии, в результате которых пострадало пять человек.