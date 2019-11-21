Водителей Сургута заставят платить в девять раз больше за справку для медкомиссии на права

В Сургуте с 22 ноября цена за получение справки в психоневрологической больнице для водителей и кандидатов в водители увеличится в девять раз — с 556 до 5196 рублей. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в департаменте здравоохранения Югры и Сургутской клинической психоневрологической больнице. По словам медиков, подорожание связано с приказом министерства здравоохранения России — федеральные специалисты добавили несколько анализов и исследований в комиссию. С завтрашнего дня справки для водительского удостоверения подорожают по всей стране, в том числе и по округу.

Внесены изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Согласно Приказу МЗ РФ от 10.09.2019г. № 731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, утвержденный Приказом МЗ РФ от 15.06.2015г. № 344н».

По словам сотрудников ПНД, с 22 ноября предусмотрена обязательная сдача анализов для выявления употребляющих наркотики и злоупотребляющих алкоголем, в том числе теста на наркотики (определяется по крови), теста на CDT (анализ на алкоголь в крови), которые ранее не входили в медкомиссию.

Таким образом, до постановления минздрава стоимость обследования для получения справки из психоневрологической больницы в Сургуте составляла 566 рублей, а уже завтра она вырастет до 5 196 рублей.

Стоит отметить, что помимо справки из ПНД для получения водительских прав необходимо сдать анализы в любой больнице и получить справку о состоянии здоровья. В среднем ее стоимость составляет 1 000 рублей.

Так, общая сумма за обследования для получения или замены водительского удостоверения в Сургуте вырастет примерно до 6 200 рублей.

В разных городах Югры эта сумма будет отличаться. Стоит уточнять стоимость обследования в местных больницах.

Кстати, в ПНД Сургута уже собралась очередь — водители пытаются пройти осмотр до повышения цены.