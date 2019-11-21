В Сургуте откроется выставка, посвященная одному из основателей галереи «Стерх»

В эту пятницу, 23 ноября, в 18 вечера в сургутской галерее современного искусства «Стерх» откроется выставочный проект, посвященный 70-летию усопшего сургутского художника Анатолия Курникова, одного из основателей галереи.

На открытии сыграет спектакль «Летучий театр», выступят поэты, а также пройдет музыкальная программа в жанре «неоклассика».



На выставке, которая продлится до 15 декабря, посетители ознакомятся с картинами, фото, графикой, текстами и арт-объектами местных художников и поэтов, вдохновленные творчеством Курникова.

Подробнее можно узнать в галерее «Стерх» или по телефону 35-79-28.