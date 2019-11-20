В Сургуте состоится фестиваль органной музыки

В Сургуте в Римско-католической церкви Св. Иосифа Труженика продет фестиваль органной музыки, посвященный покровительнице музыки — святой Цецилии. Концерты состоятся по адресу проспект Набережный, 19/1 — 27 ноября, 1 и 8 декабря.
27 ноября в 19.30 семейная пара органистов Дина Ихина и Денис Маханьков исполнят органные сочинения Иоганна Баха.
1 декабря в 16.00 и 18.00 состоятся концерты «Посвящение святой Цецилии». Органистка Томской филармонии Мария Блажевич выступит перед сургутской публикой вместе с Марианной Рындовой (фагот) и Валентином Мостепановым (тромбон).
8 декабря в 16.00 и 18.00 прозвучит программа «Ave Maria» в исполнении молодой петербургской органистки Али Абдурашитовой.
Горожан просят предварительно бронировать места по номеру телефона: +7(922)775-45-81. Концерт будет бесплатным для всех желающих, однако существует рекомендуемая сумма пожертвования — 300 рублей.