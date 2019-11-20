В Сургуте состоится фестиваль органной музыки

​Люди вместе сильнее!

Проблема состоит не только в текущих (и, конечно, будущих) пробках, которые несколько дней сковывают эту часть города, и которые станут главной проблемой для нового объекта на Грибоедовской развязке, но и в том, что градоначальники прошлых времен совсем потеряли из виду большую активную часть города