В Сургуте осудили мужчину, который хотел взорвать банк из-за того, что ему отказали в получении кредита

В Сургуте суд вынес приговор местному жителю, который два года назад угрожал взорвать отделение банка из-за отказа в кредите.

В сентябре 2017 года мужчина обратился в одно из местных отделений банка, желая получить кредит. Сургутянину отказали, однако он не согласился с таким решением и в ноябре того же года позвонил на горячую линию. Местный житель пообещал взорвать одно из отделений банка.

«С целью проверки его сообщения задействованы силы и средства различных органов и ведомств. После проведения всех необходимых мероприятий взрывных устройств у злоумышленника обнаружено не было», – сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

Виновный получил наказание в виде ограничения свободы и будет обязан возместить ущерб на сумму 21 тыс. рублей.