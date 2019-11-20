Авиакомпанию Utair оштрафовали за отсутствие питания у сургутских детей, летевших на санаторно-курортное лечение

Авиакомпанию Utair оштрафовали за отсутствие питания на борту воздушного судна, перевозившего детей на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщил Роспотребнадзор Югры.

Как отмечают сотрудники ведомства, им удалось доказать нарушение и заставить авиакомпанию заплатить штраф.

«Проверкой, проведенной сургутской транспортной прокуратурой по обращению потребителя, установлено, что в сентябре 2018 года авиакомпания перевозила организованную группу детей по маршруту «Красноярск - Москва - Минеральные Воды – Москва-Красноярск» без предоставления питания во время полета. При этом продолжительность полета по вышеуказанным рейсам в одну сторону составляет более 3-х часов», — заявили в Роспотребнадзоре Югры.

Подчеркнем, что целью поездки детей являлось санаторно-курортное лечение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Авиакомпания попыталась обжаловать вынесенное административный штраф, однако сразу несколько судов доказали, что авиаперевозчик нарушил права потребителей, не предоставив детям питание.