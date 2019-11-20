​В Сургуте распространяют фейк о сборе средств для умирающего ребенка

Сургутянка стала жертвой мошенников — ее аккаунт в Instagram взломали и от имени девушки рассылают объявление о сборе средств для якобы умирающего ребенка. В сообщении говорится, что накануне, 19 ноября, дочь сбила машина на пешеходном переходе, после чего водитель скрылся с места аварии.

«Малышка лежит в реанимации, в сознание не приходит. Ей срочно требуется дорогостоящая операция, сумма имплантат пластины в череп, стоит 850 тысяч рублей. У меня есть 400 тысяч. Без денег она не выживет», — пишут в злоумышленники. Также к посту прикреплена настоящая фотография ребенка сургутянки, которую мошенники могли взять в профиле мамы.

В Сургутской клинической травматологической больнице, куда госпитализируют после ДТП, заявили, что ребенок не находится в реанимации, и данный пациент к ним не поступал.

Кроме того, знакомые сургутянки сообщили, что ребенок в порядке, а Instagram мамы был взломан. По словам близких пострадавшей, она планирует обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества.

Стоит отметить, что в данный момент от имени девушки в соцсети отвечают злоумышленники. Мошенники в переписке с корреспондентом СИА-ПРЕСС продолжали утверждать, что ребенку требуется срочная помощь.