Депутаты Сургута предлагают снести долгострой на «грэсовском пятачке» и устроить там парковку

Депутаты думы Сургута предложили городской администрации изъять долгострой на улице Энергетиков у арендатора, снести здание и устроить там парковку.



«Недострой стоит уже десять лет. Ждать можно еще столько же. Может, нужно решить этот вопрос фундаментально? Как помните, исторически на этом месте был «Грэсовский пятачок». Не думали ли вы о том, чтобы вернуть территорию к первоначальному состоянию и включить парковку в дорожно-транспортную инфраструктуру города?» – предложил депутат Богдан Гужва.



Такого мнения придерживаются и горожане, живущие около долгостроя. Об этом сообщил депутат Дмитрий Гуз. По его словам, граждане хотят на этом месте парковку, чтобы там был «пятачок Энергетиков».

Однако власти Сургута не могут ни изъять, ни снести проблемный объект. Все арбитражные суды прошли не в их пользу, и право аренды осталось за застройщиком вплоть до 2021 года. Муниципальные служащие сообщили депутатам, что сейчас нет никакой возможности расторгнуть арендный договор.

Заместитель председателя думы Артем Кириленко напомнил чиновникам о том, что они обещали проверить объект на нарушения арендного договора – это бы могло ускорить процесс передачи земли муниципалитету:

«Есть условия аренды, которые арендатор должен выполнять, в том числе – содержание территории. В октябре стоял вопрос о том, чтобы провести проверку выполнения этих условий. Если он не выполняется – поставить вопрос о расторжении договора. Эта работа выполнялась?»

Рабочая группа проверила объект, выявила нарушения с доступом на территорию: был поврежден забор, из-за чего любой желающий мог проникнуть на объект. Забор починили, и на этом рычаги давления на арендатора у администрации закончились.

В связи с этим председатель комитета думы Сургута по социальной политике Максим Слепов предложил обезопасить территорию – раз ее нельзя изъять, значит, от недостроя нужно уберечь жителей, особенно детей и школьников. Депутат предложил властям города убедить арендатора нанять охрану и оборудовать объект освещением.

Однако замглавы Сургута Владмир Шмидт сообщил, что застройщик сейчас проходит процедуру банкротства. Даже если обязать его выполнить работы по благоустройству, он все равно не сможет выполнить требования администрации.

Более того, если забор на территорию снова будет поврежден, то его восстановлением придется заниматься управлению капитального строительства за свои средства.

Напомним, месяц назад власти Сургута начали искать способ изъять долгострой на Энергетиков.