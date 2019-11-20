В Сургуте автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В Сургуте вечером 19 ноября на улице Майская автомобиль сбил несовершеннолетнего ребенка, переходившего дорогу по зебре.

«Водитель, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мальчик 2004 года рождения, получил травмы», — заявили в ГИБДД по Югре.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории региона произошло четыре аварии, в которых пять человек получили травмы различной степени.