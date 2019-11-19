В Сургуте продают один из старейших торговых центров

В Сургуте выставили на продажу торговый центр «Ярославна», построенный в 1987 году. Трехэтажный комплекс, расположенный на улице Республики, 85 готовы отдать за 265,5 млн рублей. Информацию об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили представители отдела продаж собственника здания.

«У компании другая структура бизнеса и основной род деятельности. А это недвижимое имущество, у нас его много. Ни в коем случае собственник не избавляется от актива — это прибыльный бизнес с хорошими показателями», — уточнили в компании владельца .

Стоит отметить, что сейчас здание принадлежит юридическому лицу ООО «УК «Ореол», которое, по неподтвержденным данным, напрямую связанно с пенсионным фондом «Тюменьэнерго».

Известно, что здание продается вместе с арендаторами по цене 47 тысяч рублей за квадратный метр. Владелец готов отдать торговый центр в рассрочку. Кроме того, судя по объявлению, при покупке возможен торг. Собственник комплекса уточняет, что ремонт фасада проводился в 2014 году.

Сейчас площади в здании сдаются в аренду предпринимателям. Помещения занимают магазины, точки общепита, а также медицинский центр.

Напомним, в октября 2019 года торговый центр «Аура» в Сургуте был перепродан. Турецкая компания «Renaissance Development» отдала ТЦ московскому бизнесу «MallTech». Примерную стоимость сделки эксперты оценивали в 3,3 — 3,7 млрд рублей.