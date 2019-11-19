В Сургуте закрыли проход на одну из крупнейших лыжных трасс

В Сургуте закрыли проход на городскую лыжную трассу через спортивный комплекс «Снежинка», предоставлявший сургутянам спортивный инвентарь, а также теплое помещение. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«Невозможно нормально пройти на лыжную трассу по Югорскому тракту. Нагородили заборов, закрыли все удобные калитки, надо обходить очень далеко и очень неудобно. Ладно взрослым, но зачем над детьми издеваться», — пишет сургутянка Людмила Пилипенко.

По словам жителей города, ограждения установило МБУ «Аверс», предложив людям использовать другой вход на лыжную трассу. Однако, он находится на удаленном расстоянии от помещения выдачи спортивного инвентаря, а также на его территории отсутствует теплое помещение.

«В постановлениях Правительства РФ, на которые ссылается руководство МБУ "Аверс", не запрещается использование ближайшего входа на лыжную трассу, это никоим образом не отражается на его антитеррористической защищенности», — написала на городском портале жительница города Марина.

В администрации Сургута на жалобы горожан заявили, что в целях соблюдения требований антитеррористической безопасности территория спортивного объекта ограждена забором, однако зайти на территорию можно через центральный контрольно-пропускной пункт, там же находится въезд на автомобильную парковку.