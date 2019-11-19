В Сургутском районе прошел фильтр-форум, посвящённый продвижению в интернете

Накануне, 16 ноября, в Лянторе состоялся «Фильтр-форум», посвященный продвижению контента в интернете. Жители Сургутского района, в том числе блогеры и сотрудники медиа, узнали, как работать с аудиторией, использовать инструменты соцсетей и привлекать подписчиков нетривиальными методами.

В качестве спикеров выступили специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, каждый из которых провел свои лекции для всех желающих. Гости рассказали о перспективах блогинга, как работать с аудиторией, о продвижении аккаунтов (в том числе официальных), а также показали примеры успешных проектов из регионов России.

Открыл форум глава Сургутского района Андрей Трубецкой, после чего выступил в качестве эксперта на пленарной дискуссии со всеми спикерами. Вместе они дискутировали о том, почему сегодня важно быть в сети, а также обсудили блог Трубецкого «Глава в районе».

Эксперты позитивно оценили проект. Так, политический маркетолог Евгений Перов считает, чторабота чиновников в соцсетях повышает открытость и доступность власти, а также снижает напряженность в обществе. На своей лекции спикер призвал политиков и чиновников Сургутского района последовать примеру Андрея Трубецкого. Самому же главе он предложил уделять больше внимания персонификации блога, развивать живой образ, в котором люди будут видеть не только чиновника, но и человека.

«Раньше был запрос на человека в форме, дорогом костюме и в хорошей машине. Сейчас же людям нужен не муниципальный служащий, а человек в первую очередь», – сказал блогер Илия Воскресенский.

Создатель имиджевых проектов Илья Джайер подчеркнул, что блог «Глава в районе» располагает зрителя к доверию: «Когда чиновники снимают официальные маски и показывают себя в качестве спортсмена, семьянина – это располагает публику. В аккаунте «Глава в районе» такие техники используются, персонификация налицо».

SSM-специалист «Вечернего Урганта» Николай Маратканов поддержал такую позицию, заявив, что в своем блоге Андрей Трубецкой подает информацию максимально простым языком без официоза.

В целом, эксперты считают, что проект выглядит свежо и современно, соответствует трендам.

На форуме приглашенные эксперты провели лекции, мастер-классы, любой желающий мог пообщаться с ними вне лекториев и задать интересующие вопросы.

Форум организовала администрация Сургутского района. По словам Андрея Трубецкого,идея проведения такого мероприятия появилась еще в прошлом году: «Была мысль провести обучающий форум или семинар для молодежи, высказанная молодыми блогерами из Сургутского района. Мы эту идею поддержали».