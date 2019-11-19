СурГПУ вернул утраченную аккредитацию по двум направлениям

Сургутский государственный педагогический университет вернул утраченную аккредитацию на образовательную деятельность по подготовке бакалавров направлений «Журналистика» и «Дизайн». Информацию об этом подтвердили представители университета.

«Нам действительно вернули аккредитацию. На сайте Рособрнадзора можно увидеть заключение комиссии, а также соответствующий приказ», — рассказала СИА-ПРЕСС первый проректор СурГПУ Татьяна Захожая.

Теперь студенты, обучающиеся на этих направлениях, смогут спокойно получить диплом об окончании Сургутского государственного педагогического университета.

Отметим, что на время лишения аккредитации вуз предоставлял образовательную деятельность на правах лицензии, что не позволяло студентам получить диплом государственного образца.

Напомним, что осенью 2018 года СурГПУ лишился госаккредитации по нескольким дисциплинам, однако зимой 2019 года получил возможность на ее восстановление.