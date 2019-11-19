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Глава Сургутского района выступил в качестве эксперта на форуме блогеров

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой выступил в качестве эксперта на пленарной дискуссии блогеров в рамках форума, посвященного продвижению контента в интернете и работе с аудиторией в социальных сетях. Мероприятие состоялось накануне, 16 ноября, в Лянторе.

В ходе дискуссии Андрей Трубецкой рассказал о своей деятельности в качестве ведущего проекта «Глава в районе»: о том, насколько успешен блог, как родилась его идея, какие возникали трудности и что может ждать его в будущем.

«Я был крайне непубличным, считал, что чем меньше внимания репортеров и людей, тем правильней – лучше заниматься работой, чем рассказывать о себе. Но жизнь заставила», – рассказал Трубецкой о возникновении проекта «Глава в районе», – «Сургутский район большой, размером с Кубу или Болгарию. Все населенные пункты покрыть телерадиокомпаниями не получится, а вот интернет худо-бедно есть у всех. Поэтому стало бессмысленно не принимать и отрицать возможности соцсетей. За 2 года в нашей группе ВКонтакте нам оставили свыше 16 тысяч комментариев. Трансляции посмотрели более 5 млн раз и поставили 75 тысяч лайков».

Андрей Трубецкой отметил, что «Глава в районе» это не личный проект и не пиар-площадка, а способ коммуникации со всеми жителями Сургутского района, возможность доносить информацию о проделанной работе и анонсах, а также отвечать на волнующие людей вопросы.

Эксперты позитивно оценили проект команды Андрея Трубецкого и предложили варианты развития. Так, SMM-специалист из команды «Вечернего Урганта» Николай Маратканов отметил отсутствие скучного официоза, а создатель имиджевых проектов Илья Джайер заявил, что блог выглядит современно и вписывается в тренды. Политический маркетолог Евгениий Перов считает,что Трубецкому следует продолжить курс по формированию образа живого человека, а не типичного муниципального служащего. Специалист по работе в соцсетях Елизавета Проскурина предложила ввести интерактивные программы со зрителями и подписчиками, чтобы мотивировать их стать соучастниками блога.

Также гости форума обсудили особенности работы с аудиторией и стоит ли дублировать свой контент на разных платформах.

Отвечая на вопросы журналистов об изменениях в работе проекта «Глава в районе» после фильтр-форума, Андрей Трубецкой заявил, что у него пока нет планов о переводе блога на новые платформы. Также он сообщил, что обсудит со своей командой предложения, поступившие от специалистов и гостей форума – что-нибудь, возможно, будет реализовано в будущем.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 270, комментариев: 0


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