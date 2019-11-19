​В Сургуте заместитель прокурора Югры проведет прием граждан

Заместитель прокурора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Евгений Шейрер проведет личный прием граждан Сургутского района. Мероприятие состоится в четверг, 21 ноября, с 14 дня до 17 вечера в прокуратуре Сургутского района, расположенной в Сургуте по адресу: улица Островского, 47, 3 этаж.

Чтобы попасть на личный прием гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. Сделать предварительную запись на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (3462) 21-99-94.