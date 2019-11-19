В Югре парень вымогал деньги у бывшего одноклассника за удаление интимных фото из сети

В Югре 23-летнего парня обвиняют в распространении сведений о частной жизни лица и вымогательстве. По данному делу завершило расследование окружное Следственное управление СК.

По версии правоохранителей, молодой человек вел личную страницу от имени девушки и в шутку стал переписываться со своим бывшим одноклассником. Потерпевший поддерживал диалог, как уточняют правоохранители: «с целью познакомится и, возможно, завести отношения». Далее обвиняемый попросил жертву отправить интимные фотографии. Получив эротические материалы, парень разместил их в социальной сети и стал шантажировать потерпевшего — предлагал удалить фото из общего доступа за деньги. Таким образом потерпевший отдал злоумышленнику больше 16 тысяч рублей и только после этого обратился в правоохранительные органы, где специалисты установили настоящую личность вымогателя.

Несмотря на то, что обвиняемый во время следствия вернул деньги потерпевшему и удалил фото, его ждет суд и уголовная ответственность. Сейчас молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.