​В главном офисе Сургутнефтегаза обсуждают возможную отставку Владимира Богданова

В главном офисе компании Сургутнефтегаз сотрудники обсуждают возможную отставку генерального директора Владимира Богданова. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил источник близкий к градообразующему предприятию.

«В городе часто были слухи, что Богданова могут переманить в Москву, что он уходит на пенсию. Но в офисе все понимали, что такая ситуация почти исключена. Сейчас сотрудники все чаще в личных разговорах поднимают эту тему, есть ощущение, что не просто так, — заявил инсайдер. — Еще по управлению ходил слух, что Владимир Леонидович испытывает проблемы со здоровьем. Многие готовятся, что он сделает заявление об уходе во время подведения итогов года».

Кроме того, по мнению источника, смена руководителя СНГ может сказаться на Сургуте и его жителях. «Новая метла по-новому метет. Если пост займет «эффективный менеджер», пойдет волна сокращений. В компании действительно раздутый штат. Но после увольнения люди вряд ли смогут найти себе работу с той же оплатой и соцпакетом», — считает эксперт.

Стоит подчеркнуть, что далеко не все сотрудники Сургутнефтегаза слышали подобные сплетни. В беседе с СИА-ПРЕСС один из специалистов признался, что до его отдела слух не дошел. Однако он рассказал, что работники бизнес-центра утверждают, якобы Владимир Богданов останется гендиректором до 70 лет, то есть покинет пост только в 2021 году.

В пресс-службе СНГ редакции пояснили, что подобную информацию компания комментировать не станет. «Впервые слышу об этом. Мы никогда не комментировали такие заявления и в этот раз не будем», — отметил ответственный специалист пресс-службы.

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