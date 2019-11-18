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В Сургуте подвели итоги конкурса «Семья года – 2019» //ФОТО

фото А. Андронов
фото А. Андронов

В минувшие выходные в Сургуте прошло награждение призеров и участников конкурса «Семья года – 2019». Цель конкурса – сохранить и подчеркнуть высокий социальный статус семьи и ее ценностей.

На подведение итогов пришли не только сами участники и их близкие. На мероприятии побывал и глава Сургута Вадим Шувалов.

«Этот конкурс совпал с 425-летием города и с годом семьи в Югре. Как вы знаете, сегодня в Сургуте мы максимально стараемся делать добрые дела, которые способствуют укреплению семьи, потому что хорошая семья – это основа нашего будущего», – подчеркнул мэр города.

Многие местные и окружные компании стали спонсорами конкурса. Среди тех, кто оказал финансовую поддержку, был и президент югорского благотворительного фонда «Траектория надежды» Александр Клишин, семья которого участвовала в «Семье года – 2002». По его словам, участвовать в данном конкурсе – это большая честь для каждого, а сам конкурс помогает развивать семейные традиции и культурные ценности.

Одной из категорий конкурса была номинация «Золотая семья», участники которой скоро смогут отметить 60-летие своего брака. Николай и Тамила Кобылянские не в первый раз становятся участниками подобных мероприятий.

«Залог успешной семейной жизни лежит в доверии, любви, уважении и помощи – без этого очень сложно вести совместный быт и жить в браке. Этот конкурс показывает то, насколько крепки отношения в семье», – рассказала чета Кобылянских.

По итогам конкурса званием «Семьи года – 2019» была удостоена семья Касперских, участвовавших в номинации «Крепкая семья — сильная Держава».

Первый конкурс проходил в 2000 году, с тех пор лучшую семью города определяют каждые два года. За всю историю конкурса участие приняли более 200 сургутских семей. В этом году поучаствовала 21 семья города.

Для гостей мероприятия подготовили концертную программу. Перед зрителями выступили ансамбли танца «Ритм-Х» и «Flex», певец Ахмед Ахмедов, городской хор ветеранов, вокальный ансамбль «New Style».


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Сегодня в 15:40, просмотров: 260, комментариев: 0


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