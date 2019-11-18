В Сургуте 20 ноября Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» проведет для сургутян единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Мероприятие будет проходить в формате дня открытых дверей на базе общественных приемных, местных отделений Ассоциации, пунктов, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации, а также юридических клиник при вузах.

Прием граждан в этот день будет проводиться:

- в юридической клинике Сургутского государственного университета по адресу: пр. Ленина, 1,7 этаж, каб. 715, с 09:00 до 14:00 (Стражевич Юлия Николаевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин и трудового права, контактный телефон: 89125194075)

- в пункте по работе с населением МКУ «Наш город» по адресу: ул.30 лет Победы, 11 с 15:00 до 17:00 (адвокаты Власова Елена Владимировна, Мамедов Талех Алескерович);

- в МФЦ ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, с 10:00 до 12:00 (адвокат Крюкова Ольга Сергеевна), с 15:00 до 17:00 (адвокат Шишкина Анна Андреевна)

- ул. Островского, 31 на 1 этаже, 6 этаж - каб.601 с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 «Гильдия адвокатов»;

Для льготной категории граждан прием будет проводиться по адресам «Сургутская городская коллегия адвокатов»:

- г. Сургут, ул. Маяковского, 31, каб. 801 с 10:00 до 14:00 адвокат Золотарев Андрей Николаевич, тел.72-20-81

- г. Сургут, ул. Ленина, 21, каб. 316 с 10:00 до 13:00 адвокат Грузьева Вера Юрьевна, тел. 29-23-32

- г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, каб. 310 с 10:00 до 12:00 адвокат Черняк Яна Ивановна тел.89048796002