​В Сургуте детский сад закрыли на карантин из-за инфекции

В Сургуте детский сад № 30 «Семицветик» закрыли на карантин из-за ротавирусной инфекции. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в департаменте образования города, а также в Управлении дошкольными образовательными учреждениями.

«В связи с постановлением роспотребнадзора детский сад «Семицветик» закрыт на карантин на десять дней — среди детей зафиксировано семь случаев заражения ротавирусной инфекцией. Эти данные доведены до сведения родителей», — пояснила директор управления Елена Кадырова. Также руководитель отметила, что в данной ситуации нет ничего сверхъестественного, по словам специалиста, карантин по ротавирусу в ноябре — это нормальная для Сургута ситуация.

Кроме того, директор управления уточнила, что в данный момент в городе закрыт только один детский сад, и это «Семицветик». Карантин продлится с 15 по 25 ноября.

Справка: ротавирусная инфекция — это инфекционное заболевание, которое в основном передается пищевым путем (через немытые продукты, грязные руки). Основные симптомы: рвота, резкое повышение температуры тела, расстройство стула, насморк, покраснения в горле и потеря аппетита.