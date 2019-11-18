​Спортсмен из Сургутского района одержал победу на Международном турнире по тяжелой атлетике

Спортсмен из Югры, представитель Сургутского района Тимур Наниев одержал победу на Международном турнире по тяжелой атлетике. Он показал лучший результат в весовой категории до 109 кг. Об этом сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Соревнования проходили в турецком городе Газиантеп с 15 по 17 ноября. Они были посвящены памяти трёхкратного олимпийского чемпиона Наима Сулейманоглу.

Представительный турнир стал отборочными к Олимпийским играм-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

По мнению главного тренера мужской сборной команды России Олега Писаревского, Тимур Наниев один из главных претендентов на участие в Олимпийских играх