Сургутяне жалуются на состояние новой установленной остановки

Сургутяне жалуются на аварийное состояние автобусной остановки, установленной в районе Черного мыса. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«В городе устанавливают приличные автобусные павильоны, а на остановке «СМП» установили неизвестно с какой свалки взятый. Укрыться невозможно, весь дырявый, стоять рядом опасно для жизни, перекошенный может рухнуть на людей. Только издалека смотреть и недоумевать, кому в голову пришла идея такое придумать?», — пишет сургутянка Любовь Ивановна.

В администрации Сургута заявили, что весной 2020 года остановочный павильон будет покрашен и отремонтирован, однако сколько он простоит неизвестно, поскольку его предшественник выдержал чуть больше года, обшивка стен была содрана на металлолом неизвестными, а поломанный каркас павильона был вывезен на свалку.

«Данный павильон ранее использовался на одной из городских улиц на остановке, где проходит и останавливается всего один автобусный маршрут. Поскольку на СМП пассажиров и маршрутов больше, было принято перенести павильон на эту остановку», — заявили чиновники.

Отметим, что в 2019 году на улицах Сургута появилось свыше 30 новых остановочных павильонов, а глава города Вадим Шувалов заявил, что в 2020 году планируется установка еще 22 павильонов, которые полностью закроют потребность горожан.