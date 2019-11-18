Глава Сургута отреагировал на акцию протеста сургутян против строительства автовокзала на грибоедовской развязке

Глава города Вадим Шувалов на своей странице «Вконтакте» отреагировал на акцию протеста сургутян против строительства автовокзала на грибоедовской развязке.

«Сегодняшний флешмоб против строительства автовокзала указал мне на две вещи: во-первых, сургутяне — сильные и сплочённые люди, которые любят свой город. Я глубоко уважаю вас за это. Во-вторых, мы недостаточно рассказали о самом проекте, поэтому возникло много домыслов и слухов. Завтра же начнём активнее информировать население о планах по развитию инфраструктуры Сургута», — заявил глава города.

Вадим Шувалов также подчеркнул, что для сургутян будет проведена встреча с представителями администрации для обсуждения всех вопросов, связанных со строительством автовокзала.

Напомним, что сотни жителей Сургута вышли на акцию против строительства автовокзала на грибоедовской развязке.