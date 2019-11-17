В Сургуте дачникам вернули электричество и тепло

В дачные кооперативы Сургута вернули электричество и тепло. Об этом на глава города Вадим Шувалов сообщил на личной странице «Вконтакте».

«Компания ЮТЭК закончила аварийные работы. В садовых товариществах Сургута снова есть электричество и тепло», — заявил Шувалов.

Напомним, больше недели жители 11 дачных кооперативов и товариществ Сургута жаловались на проблемы с электричеством. Недостаток напряжения ощутили в Виктории, Пищевике, Сосновом, Кедровом-16, Летних Юртах, Чистых прудах, Рябинушке, Ветеран-1, Кедровом боре, Витамине и Автомобилисте. Люди мерзли без света, так как во многих домах отопление работает от электричества. Некоторые были вынуждены ночевать в машинах, чтобы не переохладиться.

Тогда специалисты компании «Газпром Энергосбыт Тюмень», поставляющей электричество в дачные кооперативы Сургута заявили, что бесперебойно дают электроэнергию, а проблемы могут быть связаны как с изношенными электросетями, так и с тем, что жители излишне нагружают сети обогревателями.