Сотни жителей Сургута вышли на акцию против строительства автовокзала на грибоедовской развязке

В Сургуте около 300 жителей Западного жилого района выстроились в живую цепь вокруг парка в знак протеста против строительства автовокзала на грибоедовской развязке. Акция прошла сегодня, 17 ноября. Горожане таким образом пытаются отговорить местные власти от идеи расположить объект в их районе. По мнению собравшихся, в Сургуте есть более подходящие площадки для создания автовокзала. Протестующие не только не хотят потерять зеленую зону, где привыкли гулять семьями, но и обращают внимание, что практически ежедневно сталкиваются с транспортным коллапсом, отправляясь на работу и возвращаясь домой.

По словам участников акции, на флешмобе присутствовали и сотрудники администрации Сургута.

Напомним, на этой неделе в городской мэрии прошла рабочая встреча с жителями по поводу автомобильно загрузки Западного района города, где в июле 2020 года начнется строительство автовокзала. Сургутяне заявили, что не позволят властям возвести на этом месте новый объект, из-за повышенного транспортного трафика. Чиновники в свою очередь объяснили, что проект продуман и, благодаря строительству двух новых въездов в город, удастся даже уменьшить нагрузку на текущих участках дорог. Так как жители и сотрудники администрации не пришли к общему мнению было решено повторно провести рабочую встречу на следующей неделе.