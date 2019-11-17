На трассе Сургут — Нижневартовск в ДТП с большегрузом погиб молодой водитель легковушки

На 30 км трассы Сургут — Нижневартовск произошло ДТП с участием грузового автомобиля, автобуса и легковушки. Авария случилась накануне, 16 ноября, около 21.15.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Хендэ Солярис» двигался по направлению из Сургута в Нижневартовск и выехал на полосу встречного движения. Парень столкнулся с ехавшим на встречу автобусом, а после его машину откинуло на автопоезд «Скания».

«В результате ДТП водитель Хендэ Солярис 1994 года рождения скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются все подробности», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС обстоятельства трагедии сотрудники госавтоинспекции Сургутского района.