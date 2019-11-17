Рейс Сургут — Томск задержали на 12 часов по техническим причинам

Рейс Сургут — Томск авиакомпании «Ангара» задерживается более чем на 12 часов. Информация об этом сообщается на онлайн-табло местного аэропорта. «Вылет рейса ИК9794 перенесли на 17.00 по техническим причинам», — пояснили СИА-ПРЕСС в справочной службе воздушной гавани Сургута. При этом, по расписанию самолет должен был вылететь в 4.35 местного времени.

Ранее в Томской транспортной прокуратуре заявили, задержка связана с проверкой соблюдения прав пассажиров. Об этом пишет «Интерфакс». Также, по данным издания, отложен рейс Томск —Новосибирск, который должен выполнить тот же борт.