​Жители Сургута обсуждают историю водителя, которого пытались лишить прав за употребление лекарств за рулем

Сургутяне делятся в мессенджерах сообщением, где мужчина рассказывает, что сотрудники ГИБДД пытались лишить его прав за вождение под воздействием лекарственных препаратов. По словам автора, его остановили специалисты Госавтоинспекции, поинтересовались здоровьем и спросили, пил ли он обезболивающие препараты (нурофен) или антигистаминные (супрастин, кларитин). Когда водитель пояснил, что не употреблял лекарств, его отпустили, пожелав счастливого пути.

Автором данного сообщения оказался пользовать Facebook Андрей Моторола из Москвы. Этот пост он опубликовал в апреле 2019 года.

Стоит отметить, что в пункте 2.7 правил дорожного движения действительно содержится запрет на управление автомобилем под действием лекарственных средств. «Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения», — гласит закон.

В числе «запрещенных» лекарств находятся и такие популярные, как корвалол, валокордин, андипал, валосердин, каффетин, кларитин, нурофен, солпадеин, супрастин, тавегил, телфаст, тетралгин, цетиризин. Все они могут вызвать заторможенность реакции.

В данном случае врачи рекомендуют обращать внимание на побочные действия, указанные в инструкции к препарату. При наличии пункта «не рекомендовано при управлении транспортным средством», медики не советуют рисковать и садиться за руль.